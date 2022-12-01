غزواني يتوجه إلى إيطاليا للمشاركة في قمة الحوارات المتوسطية

توجه الرئيس الموريتاني، محمد ولد الشيخ الغزواني، اليوم الخميس، إلى إيطاليا للمشاركة في أعمال الدورة الثامنة للحوارات المتوسطية.

ويرافق ولد الغزواني في سفره وفداً يضمُ وزير الخارجية محمد سالم ولد مرزوك، ومدير ديوان الرئيس، إسماعيل ولد الشيخ، ووزير البترول والمعادن والطاقة عبد السلام ولد محمد صالح.

كما يضمٌ الوفد ووزير الشؤون الاقتصادية وترقية القطاعات الإنتاجية، عثمان ممادو كان، بالإضافة إلى سفيرة موريتانيا في روما زينب بنت اعلي سالم.