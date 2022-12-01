أخبار

أمن الطرق: القطاع ساهم بشكل فعال في تنفيذ الخطط الأمنية

صورة أحمدُ ولد الحسن أحمدُ ولد الحسن أرسل بريدا إلكترونيا منذ 4 ساعات

قال المدير العام للتجمع العام لأمن الطرق، في موريتانيا، اللواء محمد ولد لحريطاني ،إن التجمع ساهم بشكل فعال في تنفيذ الخطط الأمنية، لدوره المحوري في ضبط وانسيابية المرور حرصا على أمن المواطنين بشكل عام والسائقين بشكل خاص .

وأضاف ولد احريطاني خلال كلمة له ، اليوم الخميس ، بمناسبة تدشين مقر للتجمع الجهوي في مدينة روصو بولاية ترارزة جنوبي موريتانيا، أن التجمع أجرى اكتتابات متتالية وصفها بالمتميزة كمّاً وكيفا .

وأشار  مدير التجمع إلى أن التجمع استفاد من التكوين والتأطير اللازمين، لما يحظى به من عناية خاصة من لدن الرئيس محمد ولد الشيخ الغزواني على حد قوله .

وفي عرض له أمام الأمين العام لوزارة الداخلية، ووالي اترارزة، قال مدير التجمع، إن المقر الذي دشن اليوم يضم 20 غرفة تم وتم تشييده وفق معايير فنية عالية،وسيتم تجهيزه بالخدمات الضرورية وتأهيله بالمعدات والوسائل المناسبة

- حــمــل التطبيق وتوصل بكل جديد -

App Store Google Play
صورة أحمدُ ولد الحسن أحمدُ ولد الحسن أرسل بريدا إلكترونيا منذ 4 ساعات

مقالات ذات صلة

غزواني يتوجه إلى إيطاليا للمشاركة في قمة الحوارات المتوسطية

منذ 5 ساعات

وزارة الصحة تفتح تحقيقا حول نتائج مسابقة الصحة

منذ 5 ساعات

موريتانيا.. حملة لتحصين 9 ملايين رأس من الماشية

منذ 6 ساعات

المونديال.. نقطة تؤهل المغرب وألمانيا وبلجيكا في دائرة الخطر 

منذ 7 ساعات
زر الذهاب إلى الأعلى