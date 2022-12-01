أمن الطرق: القطاع ساهم بشكل فعال في تنفيذ الخطط الأمنية

قال المدير العام للتجمع العام لأمن الطرق، في موريتانيا، اللواء محمد ولد لحريطاني ،إن التجمع ساهم بشكل فعال في تنفيذ الخطط الأمنية، لدوره المحوري في ضبط وانسيابية المرور حرصا على أمن المواطنين بشكل عام والسائقين بشكل خاص .

وأضاف ولد احريطاني خلال كلمة له ، اليوم الخميس ، بمناسبة تدشين مقر للتجمع الجهوي في مدينة روصو بولاية ترارزة جنوبي موريتانيا، أن التجمع أجرى اكتتابات متتالية وصفها بالمتميزة كمّاً وكيفا .

وأشار مدير التجمع إلى أن التجمع استفاد من التكوين والتأطير اللازمين، لما يحظى به من عناية خاصة من لدن الرئيس محمد ولد الشيخ الغزواني على حد قوله .

وفي عرض له أمام الأمين العام لوزارة الداخلية، ووالي اترارزة، قال مدير التجمع، إن المقر الذي دشن اليوم يضم 20 غرفة تم وتم تشييده وفق معايير فنية عالية،وسيتم تجهيزه بالخدمات الضرورية وتأهيله بالمعدات والوسائل المناسبة