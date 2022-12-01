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مونديال قطر.. المغرب يتأهل إلى ثمن النهائي للمرة الثانية في تاريخه

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بلغ المنتخب المغربي الدور ثمن النهائي للمرة الثانية في تاريخه بفوزه على كندا 2-1 الخميس على ملعب الثمامة، في الجولة الثالثة الاخيرة من منافسات المجموعة السادسة في مونديال قطر لكرة القدم 2022.

وسجل حكيم زياش (4) ويوسف النصيري (23) هدفي المغرب الذي كرر إنجاز عام 1986 عندما تخطى الدور الاول، ونايف أكرد (40 خطأ في مرمى منتخب بلاده) هدف كندا التي منيت بخسارتها الثالثة تواليا.

وتصدر المغرب مجموعته برصيد 7 نقاط بفارق نقطتين امام كرواتيا المتعادلة سلبا مع بلجيكا.

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صورة صحراء ميديا صحراء ميديا تابع على تويتر أرسل بريدا إلكترونيا منذ 6 ثواني

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