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الحكومة تخصص أكثر من خمس مليارات لميزانية الوزارة الأولى 

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خصصت الحكومة الموريتانية، أكثر من خمس مليارات أوقية قديمة لميزانية الوزارة الأولى في مشروع قانون المالية الأصلي لسنة 2023.

وكانت لجنة المالية بالجمعية الوطنية (البرلمان الموريتاني) عقدت اليوم الخميس اجتماعا لعرض ومناقشة ميزانية الوزارة الأولى في مشروع قانون المالية الأصلي لسنة 2023.

وتابعت اللجنة عرضا قدمه روزير المالية إسلمو ولد محمد أمبادي ، استعرض فيه البنود الأساسية لهذه الميزانية ومجالات صرفها.

وقد شهدت ميزانية الوزارة الأولى زيارة طفيفة مقارنة مع مشروع قانون المالية الأصلي لسنة 2022.

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صورة صحراء ميديا صحراء ميديا تابع على تويتر أرسل بريدا إلكترونيا منذ ساعتين

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