بوركينا فاسو… إجهاض محاولة انقلاب

أكد الرئيس الانتقالي في بوركينا فاسو الملازم ابراهيما اتراوري، اليوم الخميس إجهاض محاولة انقلاب الأسبوع الماضي.

وقال اتراوري خلال لقاء له مع ممثلين من المحتمع المدني وقيادات دينية اليوم الخميس في واغادوغو، إن محاولة انقلاب حرت الأسبوع الماضي، مشيرا الى أن المسؤولين عنها لم يتم توقيفهم.

وأوضح الملازم الشاب الذي وصل الى الحكم عبر انقلاب عسكري ضد العقيد بول هنري داميبا، إن المسؤولين لم يتم توقيفهم وذلك في خطوة منه لمتح الأولوية للحوار.

وأضاف اتراوري أن الانقلابيين تلقوا أموالا مقابل محاولة الانقلاب، وقال “بإمكانكم أخذ الأموال، لكن لا يجب أن تقعوا في الفخ”، في إشارة الى الانقلابيين.

وانتشرت إشاعات الأحد الماضي في واغادوغو حول نخاولة انقلاب تم اجهاضها، وخرج متظاهرون عبروا عن دعمهم لابراهيم اتراوري.

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