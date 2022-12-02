إيطاليا.. مباحثات بين غزواني و”ميلوني” ماذا دار فيها؟

التقى الرئيس الموريتاني محمد ولد الشيخ الغزواني، الخميس برئيسة وزراء إيطاليا جورجيا ميلوني في قصر كيجي بالعاصمة الإيطالية روما.

وتباحث ولد الغزواني مع رئيسة وزراء إيطاليا حول «الاستقرار في منطقة الساحل» و «الالتزام المشترك بمكافحة الإرهاب»، وفق موقع الحكومة الإيطالية على الإنترنت.

وأضاف المصدر ذاته، أن غزواني ومليوني تباحثا حول «آثار الحرب في أوكرانيا على القارة الأفريقية»

وأشار المصدر ذاته إلى أن ولد الغزواني ومليوني استذكرا «الصداقة بين موريتانيا والغرب» كما تباحثا حول سبل تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين «سواء على المستوى الاقتصادي أو على مستوى الطاقة».

وجرت المحادثات بحضور وزير الشؤون الخارجية الموريتاني محمد سالم ولد مرزوك ووزير الشؤون الاقتصادية أوسمان كان ووزير البترول والطاقة والمعادن عبد السلام ولد محمد صالح.

كما حضر المباحثات مدير ديوان رئيس الجمهورية إسماعيل ولد الشيخ أحمد وسفيرة موريتانيا في روما زينب أعل سالم.