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غزواني يجري مباحثات مع نظيره الإيطالي

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استقبل الرئيس  الإيطالي سيرجيو ماتاريلا ، الخميس نظيره الموريتاني محمد ولد الشيخ الغزواني في  قصر كيرينالي المقر الرسمي للجمهورية الإيطالية. 

وعقد الجانبان مباحثات تطرقت  لمجالات التعاون بين البلدين وسبل تعزيزها بما يخدم المصالح المشتركة للشعبين الصديقين، وفق ما أوردت الوكالة الموريتانية للأنباء. 

وجرت المباحثات بحضور وزير الشؤون الخارجية الموريتاني محمد سالم ولد مرزوك ووزير الشؤون الاقتصادية أوسمان كان ووزير البترول والطاقة والمعادن عبد السلام ولد محمد صالح.

كما حضر المباحثات مدير ديوان رئيس الجمهورية إسماعيل ولد الشيخ أحمد وسفيرة موريتانيا في روما زينب أعل سالم..

وكان  الرئيس الموريتاني قد توجه محمد ولد الشيخ الغزواني، صباح الخميس، إلى العاصمة الإيطالية روما، للمشاركة في النسخة الثامنة من منتدى الحوارات المتوسطية.

ويبحث منتدى الحوارات المتوسطية، بمشاركة عدد من دول المتوسط، تعزيز جهود مواجهة التحديات المشتركة، في مجالات تشمل الغذاء والطاقة والمناخ.

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صورة صحراء ميديا صحراء ميديا تابع على تويتر أرسل بريدا إلكترونيا منذ 5 ساعات

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