أطلقها غزواني .. جلسة عمل بين رجال أعمال موريتانيين وإيطاليين

عقد رجال أعمال موريتانيين جلسة عمل مع نظرائهم لهم من إيطاليا ، في العاصمة الإيطالية روما، وذلك على هامش زيارة الرئيس الموريتاني للبلد الأوربي.

وتناول رجال الأعمال خلال جلسة العمل التي عقدت الخميس مساء الخميس فرص الاستثمار في موريتانيا وجمهورية إيطاليا.

وقالت الوكالة الموريتانية إن الرئيس الموريتاني محمد ولد الشيخ الغزواني أعطى إشارة الانطلاق لجلسة العمل المذكورة.

وأورد المصدر ذاته أن اللقاء «تميز بعرضين قدمهما وزير الشؤون الاقتصادية وترقية القطاعات الانتاجية كان عثمان مامودو و وزير النفط والطاقة والمعادن عبد السلام ولد محمد صالح حول مناخ الاستثمار في موريتانيا والفرص الكبيرة التي يتيحها».