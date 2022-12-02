مقتل جندي مالي ومدني على الحدود مع موريتانيا

قتل جندي مالي ومدني في هجوم مسلح في غرب البلاد، كما أعلن مسؤول إداري محلي لوكالة فرانس برس الخميس.

وقال المسؤول إن الهجوم وقع مساء الأربعاء في بلدة يليماني القريبة من الحدود مع موريتانيا في خاي، وهي منطقة نادرا ما تشهد هجمات مسلحة.

وأوضح ماديكاما دياوارا المسؤول في منطقة يليماني أن القتيلين هما “جندي وحارس جمركي” سقطا في هجوم على الثكنة العسكرية ومقر الجمارك، مؤكدا بذلك معلومات نشرتها المنظمة المحلية “دائرة يليماني”.

وأضاف المسؤول نفسه أن “هذا الهجوم الإرهابي أثار خوفا كبيرا ولكن القوات المسلحة المالية صدت الإرهابيين”.

وتحدث مسؤول آخر في يليماني لفرانس برس عن “سيل من النيران”. وقال إن “المسلحين دمروا كل شيء في طريقهم”.

وأضاف “بعد الشمال والوسط، إذا أصبح غرب مالي هدفا، يجب علينا تغيير استراتيجيتنا” في مكافحة المسلحين، من دون أن يضيف أي تفاصيل.