وزير الثقافة: يجب العمل على تفعيل سلطة الإشهار

دعا وزير الثقافة والشباب والرياضة والعلاقات مع البرلمان، محمد ولد اسويدات، القائمين على سلطة الاشهار، إلى مضاعفة الجهود والعمل على تفعيل هذا المرفق، وصافيا إياه بـ”الحيوي”.

وأضاف خلال زيارة أداها اليوم الجمعة، لسلطة تنظيم الاشهار، أن الحكومة على استعداد لحل المشاكل التي تواجه هذا المرفق، مثل باقي المرافق الاخري بالدولة.

واستمع خلال الاجتماع الذي عقده مع العاملين في المؤسسة إلى شرو ح عن طبيعة العمل والأهداف المنوطة بها وأبرز التحديات التي تواجهها في سبيل ذلك وأهم النتائج التي حققتها.

وتم تنصيب رئيس وأعضاء سلطة سلطة الإشهار الشهر الماضي، ويتكونون من أربعة أعضاء ورئيس يعينهم الرئيس الموريتاني، لمأمورية قابلة للتجديد مرة واحدة، وأنشأت الهيئة سنة 2018، من أجل ضبط وتنظيم قطاع الاشهار في موريتانيا.