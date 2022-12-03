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اكجوجت.. إتلاف 1.5 طن من المواد المنتهية الصلاحية

صورة أحمدُ ولد الحسن أحمدُ ولد الحسن أرسل بريدا إلكترونيا منذ ساعة واحدة
أرشيف

أتلفت السلطات الموريتانية في مدينة اكجوجت، عاصمة ولاية إينشيرين شمالي البلاد، 1,5 طن من المواد منتهية الصلاحية، تمت مصادرتها من سوق المدينة.

وقال المندوب الجهوي لوزارة التجارة والصناعة والصناعة التقليدية والسياحة نبقوه ولد احمد سالم، إن ضبط هذه الكمية من المواد منتهية الصلاحية كان ثمرة للجهود التي تبذلها المندوبية من مراقبة مستمرة ومتابعة دائمة للأسواق.

وأضاف أن هذا العمل يعكس حرص السلطات العمومية على صحة المواطنين، وجرت عملية بحضور السلطات الإدارية الإدارية في الولاية.

 

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صورة أحمدُ ولد الحسن أحمدُ ولد الحسن أرسل بريدا إلكترونيا منذ ساعة واحدة

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