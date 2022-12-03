في يومهم العالمي..مطالب متجددة بدمج ذوي الإعاقة 

وتعتبر المنظمة الدولية أن الالتزام بحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، ليس مسألة عدالة فحسب، وإنما هو كذلك استثمار في مستقبل مشترك.

ويعيش 80 في المئة من أصل مليار شخص من ذوي الإعاقة في البلدان النامية، في وقت تشير التوقعا إلى أن 46 في المئة من المسنين الذين تبلغ أعمارهم 60 عاما أو أكثر هم من ذوي الهمم.

وقال الأمين العام للأمم المتحدة انطونيو غوتيريش، في رسالة بمناسبة اليوم الدولي للأشخاص ذوي الإعاقة، إن عالمنا يواجه سلسلة من الأزمات التي تؤثر على الأشخاص ذوي الإعاقة تأثيرا غير متناسب.

ويسلط اليوم الدولي للأشخاص ذوي الإعاقة هذا العام الضوء على دور الابتكار في بلورة عالم منصف تتيسر فيه سبل الوصول.