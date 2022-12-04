نيجيريا.. مسلحون يقتلون 12 مصليا ويخطفون آخرين

أفادت مصادر محلية في نيجيريا أن مسلحين قتلوا 12 مصليا، واختطفوا آخرين، أمس السبت، في هجوم مسلح شمال البلاد.

وقال لاوال هارونا، أحد قاطني مدينة فونتو الواقعة في ولاية كاتسينا مسقط رأس الرئيس محمد بخاري، لـ«رويترز»، إن المسلحين أتوا إلى مسجد مايجامغي على دراجات نارية، وبدأوا إطلاق النار بشكل متقطع، ما أجبر المصلين على الفرار.

وأوضح، أن نحو 12 كانوا يصلون العشاء سقطوا قتلى في الهجوم ومن بينهم الإمام.

وقال عبد الله محمد، ساكن آخر من سكان فونتو، «جمعوا كثيراً من الأشخاص وأخذوهم إلى الغابات. أدعو الله أن يطلق قطاع الطرق سراح الأبرياء الذين اختطفوهم».

وأكد جامبو عيسى المتحدث باسم شرطة ولاية كاتسينا الهجوم، أن بعض الحراس المدعومين من الدولة «تمكنوا بمساعدة السكان من إنقاذ بعض المصلين».

وكاتسينا واحدة من بين عدة ولايات واقعة في شمال غربي نيجيريا، وتشترك في حدودها مع دولة النيجر المجاورة، ما يسمح للجماعات المسلحة بحرية التنقل بين البلدين.

ويقصف الجيش النيجيري معسكرات في الغابات يستخدمها مسلحون، ولكن الهجمات ما زالت مستمرة، ما يثير مخاوف حول سلامة الناخبين الذين سيدلون بأصواتهم لاختيار خليفة للرئيس بخاري في فبراير المقبل.

صحراء ميديا+وكالات