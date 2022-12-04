كأس العالم.. إنجلترا تتأهل لدور الثمانية على حساب السنغال

وبذلك سيتلقي المنتخب الإنجليزي مع منتخب فرنسا الذي فاز على بولندا بثلاثة أهداف لهدف السبت المقبل 10 ديسمبر.

ووصلت إنجلترا بذلك إلى 12 هدفاً في قطر لتعادل أفضل حصيلة لها في نسخة 2018 في روسيا عندما بلغت آنذاك الدور قبل النهائي. وكانت إنجلترا قد سجلت 11 هدفاً في مشوار فوزها بكأس العالم 1966.