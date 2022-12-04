كأس العالم.. إنجلترا تتأهل لدور الثمانية على حساب السنغال

تأهل منتخب إنجلترا لكرة القدم إلى دور الثمانية في نهائيات كأس العالم، بعد فوز على منتخب السنغال بثلاثة أهداف نظيفة في الدور ثمن النهائي على استاد البيت في مدينة الخور في قطر.
وافتتح جوردان هندرسون التسجيل لمنتخب إنجلترا قبل أن يوقّع القائد هاري كاين، على هدفه الأول في قطر، ويضيف بوكايو ساكا الثالث.
وبذلك سيتلقي المنتخب الإنجليزي مع منتخب فرنسا الذي فاز على بولندا بثلاثة أهداف لهدف السبت المقبل 10 ديسمبر.
ووصلت إنجلترا بذلك إلى 12 هدفاً في قطر لتعادل أفضل حصيلة لها في نسخة 2018 في روسيا عندما بلغت آنذاك الدور قبل النهائي. وكانت إنجلترا قد سجلت 11 هدفاً في مشوار فوزها بكأس العالم 1966.