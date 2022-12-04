بوركينا فاسو.. الحكومة تعلق بث إذاعة فرنسا الدولية

أعلنت حكومة بوركينا فاسو العسكرية، اليوم، السبت، تعليق بث إذاعة فرنسا الدولية (RFI) متهمة إياها إعطاء مساحة “لرسالة ترهيب للسكان منسوبة إلى زعيم إرهابي”.

وقال المتحدث باسم الحكومة،جان إيمانويل أودراوغو، وهو صحفي سابق في التلفزيون الوطني، إن هذا الإجراء يعم البلد بأكمله، ويسري “على الفور حتى إشعار آخر”.

وجاء الاتهام في إشارة إلى رسالة بثتها راديو فرنسا الدولية، السبت، هددت فيها جماعة نصرة الإسلام والمسلمين، المرتبطة بتنظيمي داعش والقاعدة، “المتطوعين المدنيين بمساعدة الحكومة في عمليات مكافحة الإرهاب”.

وقال بيان المتحدث باسم حكومة بوركينا فاسو إن الحكومة قررت “تعليق بث برامج إذاعة فرنسا الدولية على الفور حتى إشعار آخر في عموم البلاد”.

وأضاف البيان أن “هذه المنصة الإعلامية تساهم في محاولة يائسة للجماعات الإرهابية لثني الآلاف من مواطني بوركينا فاسو” عن العمل من أجل حماية سلامة البلاد.