بعد شفائه ..عودة تشوغيل لرئاسة وزراء مالي 

ألغى رئيس المجلس العسكري الحاكم في مالي أسيمي غويتا مرسوما قضى بتعيين الكولونيل عبد الله ما يغا رئيسا للوزراء بالوكالة، وهو ما ي مهد الطريق لعودة تشوغيل كوكالا مايغا إلى رئاسة الحكومة، حسبما أعلنت السلطات مساء الأحد.

كان شوغيل كوكالا مايغا (64 عاما)، وهو سياسي مدني مخضرم قد ع ين رئيس للوزراء في يونيو 2021، لكنه اضطر إلى الابتعاد عن الساحة السياسي ة في أغسطس بعد إصابته بجلطة دماغية.

على أثر ذلك، عين الكولونيل عبد الله مايغا رئيسا للحكومة بالوكالة في 21 أغسطس.

وبما أن المرسوم السابق بتعيين شوغيل كوكالا مايغا رئيسا للحكومة لم يلغ ، فمن المفترض أن يعود تلقائيا إلى منصبه.

وشكلت عودة شوغيل كوكالا مايغا إلى السلطة موضع تكهنات منذ أيام عد ة. لكن الحسابات وراء هذه العودة وكذلك آثارها تبقى غامضة لأن كواليس اللمجلس العسكري محاطة بسرية قصوى.

وكان الكولونيل غويتا قد استقبل في 25 نوفمبر شوغيل كوكالا مايغا الذي أكد له قدرته على العودة إلى منصبه.