موريتانيا تعزي الصين في وفاة رئيسها الأسبق

قدم الرئيس الموريتاني محمد ولد الشيخ الغزواني، التعزية لجمهورية الصين الشعبية في وفاة رئيسها الأسبق، جيانغ زيمين، الذي توفي خلال الأيام الأخيرة.

وقال الرئيس الموريتاني في برقية له، إنه يقدم التعزية باسم الشعب والحكومة الموريتانية، لذوي الفقيد وللشعب الصيني، واصفا إياه بـ”أحد أبناء الصين البررة، ورجال الدولة الكبار الذين كرسوا حياتهم لخدمة الأمة الصينية العظيمة”.

وتوفي الرئيس الصيني السابق جيانغ زيمين، في شنغهاي يوم الأربعاء الماضي، عن عمر يناهز 96 عاما، بسبب سرطان الدم وفشل العديد من الأعضا.

ونجحت الصين بقيادة جيانغ في إعادة دمج البلاد في المجتمع الدولي، من خلال استعادة السيادة على هونغ كونغ والانضمام إلى منظمة التجارة العالمية.