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موريتانيا تعزي الصين في وفاة رئيسها الأسبق

صورة أحمدُ ولد الحسن أحمدُ ولد الحسن أرسل بريدا إلكترونيا منذ 26 دقيقة

قدم الرئيس الموريتاني محمد ولد الشيخ الغزواني، التعزية لجمهورية الصين الشعبية في وفاة رئيسها الأسبق، جيانغ زيمين، الذي توفي خلال الأيام الأخيرة.

وقال الرئيس الموريتاني في برقية له، إنه يقدم التعزية باسم الشعب والحكومة الموريتانية، لذوي الفقيد وللشعب الصيني، واصفا إياه بـ”أحد أبناء الصين البررة، ورجال الدولة الكبار الذين كرسوا حياتهم لخدمة الأمة الصينية العظيمة”.

وتوفي الرئيس الصيني السابق جيانغ زيمين، في شنغهاي يوم الأربعاء الماضي، عن عمر يناهز 96 عاما، بسبب سرطان الدم وفشل العديد من الأعضا.

ونجحت الصين بقيادة جيانغ في إعادة دمج البلاد في المجتمع الدولي، من خلال استعادة السيادة على هونغ كونغ والانضمام إلى منظمة التجارة العالمية.

وكان جيانغ واحدا من الشخصيات الرئيسية في تاريخ الصين خلال العقود الأخيرة، قاد البلاد في فترة شهدت انفتاح الصين على نطاق واسع وتسجيل نمو اقتصادي كبير.

 

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صورة أحمدُ ولد الحسن أحمدُ ولد الحسن أرسل بريدا إلكترونيا منذ 26 دقيقة

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