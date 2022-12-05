اليونسكو تعتمد «النخلة» ضمن التراث الثقافي للبشرية

أدرجت منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة، قائمة من العناصر الجديدة في القائمة التمثيلية للتراث الثقافي غير المادي للبشرية، من ضمنها ملف مقدم من 14 دولة بينها موريتانيا.

واعتمدت الدورة ال17 للجنة الدولية الحكومية لصون التراث الثقافي غير المادي، التابعة لليونسكو، التي اختتمت أعمالها أمس في الرباط، “النخلة، المعارف والمهارات والتقاليد والممارسات” ضمن قائمة التراث غير المادي للبشرية.

وتقدمت 14 دولة عربية، بملف مشترك لاعتماد النخلة والمعارف والمهارات والتقاليد والممارسات المرتبطة بها، في قائمة التراث غير المادي للبشرية.

شارك في الملف دول: موريتانيا – المغرب – – الإمارات العربية المتحدة – البحرين – مصر – العراق – الأردن – الكويت – عمان – فلسطين – قطر – المملكة العربية السعودية – السودان – تونس.

وتشير الإحصائيات، إلى أن موريتانيا تتوفر على أزيد من 2٫6 مليون نخلة من بينها 1٫8 مليون نخلة مثمرة، موزعة على 352 واحة، في خمس ولايات هي آدرار وتكانت ولعصابة والحوضين.