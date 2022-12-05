هذه أبرز المشاريع التي سيطلقها «غزواني» من كيهيدي

يطلق الرئيس الموريتاني محمد ولد الشيخ الغزواني، اليوم الاثنين، من مدينة كيهيدي عاصمة ولاية غورغول، برنامج داري الذي تنفذه المندوبية العامة لـلتضامن الوطني ومكافحة الإقصاء “التآزر”.

و تشمل المرحلة الأولى من البرنامج، بناء 1932 وحدة سكنية في 10 عواصم جهوية، هي النعمة و لعيون و كيفة و كيهيدي و ألاك و روصو و أطار و تجكجة و سيليبابي و أكجوجت.

وحسب ما أعلنت “تآزر”، فإن ولد الغزواني ، سيدشن في مدينة كيهيدي، 54 مؤسسة تعليمية، مجهزة بكافة اللوازم التربوية، كما سيشرف على تدشين 20 نقطة و مراكزا صحيا ضمن نطاق توسيع العرض الصحي القاعدي، .