كيهيدي.. غزواني يدشن منشئآت ويطلق مشاريع بتكلفة 26 مليار أوقية

وضع الرئيس الموريتاني، محمد ولد الشيخ الغزواني، اليوم الاثنين، بمدينة كيهيدي، الحجر الأساس لتشييد ألف و 932 وحدة سكنية في عشر ولايات، بغلاف مالي يناهز 16 مليار أوقية قديمة.

وسينفذ المشروع من طرف المندوبية العامة للتضامن ومكافحة الإقصاء «تآزر» في فترة تتراوح بين 7 و 16 شهرا على أن تسلم كلها قبل السابع من مارس 2024 و تبلغ حصة كيهيدي منها 276 وحدة سكنية.

وفي سياق متصل دشن ولد الغزواني 54 منشأة تعليمية و 20 مرفقا صحيا أنجزت من طرف «تآزر» بتمويل وصل إلى 6 مليارات و 620 مليون أوقية قديمة.

وتضم هذه هذه المنشئات 43 مدرسة ابتدائية و6 إعداديات و5 ثانويات، مجهزة بأكثر من ثمانية آلاف طاولة بالإضافة إلى التجهيزات المكتبية والتعليمية.

كما دشن الرئيس غزواني 20 منشأة صحية، بغلاف مالي إجمالي قدره 3 مليارات 636 مليون أوقية قديمة .

وقدم المندوب العام للتضامن الوطني و مكافحة الاقصاء «تآزر» محمد عالي ولد سيدي محمد، عرضا عن إنجازات المندوبية خلال الفترة الماضية من مأمورية الرئيس.

وقال ولد سيدي محمد إن المندوبية، تدخلت «في مجالات التعليم و التأمين الصحي و دعم شبكات الأمان الاجتماعي و التصدي للأزمات الطارئة و الأمن الغذائي و الزراعة و الطاقة الكهربائية، بالاضافة إلى تحيين السجل الاجتماعي لصالح الفئات الأكثر هشاشة» وفق تعبيره.