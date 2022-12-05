آدرار.. الحكومة توزع موادا غذائية على 3 آلاف أسرة  

وزعت الحكومة الموريتانية اليوم الاثنين، 310 أطنان من المواد الغذائية، على 3 آلاف و 655 أسرة، في ولاية آدرار شمال البلاد.

ووفق البيان الصادر عن مفوضية الأمن الغذائي، فإن هذه التوزيعات تتولى تنفيذها المفوضية ، بالتعاون مع المندوبية العامة للتضامن الوطني ومكافحة الإقصاء «تآزر» والممولة من طرف الدولة الموريتانية والبنك الإسلامي للتنمية.

وقال البيان إن التوزيعات سيستفيد منها خلال السنة الحالية «215000 أسرة على عموم التراب الوطني، من خلال توزيع أكثر من 18200 طن من المواد الغذائية الأساسية».

وأوضح البيان أن المساعدات تشمل مواد السكر والقمح والأرز وزيت الطهي، مستهدفة «آلاف الأسر الأكثر فقرا في ولاية آدرار، في إطار برنامج التوزيعات الغذائية المجانية الذي تنفذه المفوضية».

وأضاف البيان أن هذه «العملية تدخل في إطار الجهود الحكومية الرامية إلى النهوض بالفئات الهشة، ومد يد العون لها وتحسين ظروفها المعيشية» وفق تعبيره.