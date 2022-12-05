ولد الغزواني يطلق المرحلة الثانية من مشروع آفطوط الشرقي 

وضع الرئيس الموريتاني، محمد ولد الشيخ الغزواني، اليوم الاثنين، في بلدية فم لگليته، بولاية كوركل حجر الأساس للمرحلة الثانية من مشروع آفطوط الشرقي.

وحسب البيان الصادر عن وزارة المياه والصرف الصحي، فإن هذه المرحلة من المشروع تهدف إلى تعزيز تزويد المدن والقرى المستفيدة من المرحلة الأولى.

كما تعمل على مضاعفة الإنتاج من 5000 إلى 15.000 ميتر مكعب في اليوم، إضافة لربط 57 مدينة وقرية جديدة بالمشروع.

وقال وزير المياه والصرف الصحي، سيدي محمد ولد الطالب أعمر، إن القطاع أنهى «مشاريعا مهمة وأن أخرى عملاقة سيتم وضع حجرها الأساس قريبا» وفق تعبيره.

وأضاف أنه أنجز حتى الآن 480 دراسة تنقيب للتعرف على المصادر المائية، إضافة لتوفير الماء في 663 قرية في عموم التراب الوطني، وتركيب 1266 من معدات الطاقة الحرارية والشمسية والهجينة.

وفي مجال تعبئة واستغلال المياه السطحية، قال الوزير إن القطاع أطلق برنامجا لإنجاز 25 حوضا مائيا، ويجري العمل الآن لإنجاز 3 سدود كبرى.

وأشار إلى أن القطاع وسع شبكة التوزيع بما يبلغ «طوله 2500 كلم، وهو ما يعادل نسبة تغطية بشبكة التوزيع تصل إلى 85%».

وأوضح أن عدد التوصيلات المنزلية «تجاوزت 200 ألف توصيلة، بينما وصل حجم الإنتاج الكلي في العاصمة إلى 160 ألف متر مكعب في اليوم».

وكان ولد الغزواني قد أطلق من مدينة كيهيدي صباح اليوم، برنامج داري الذي تنفذه المندوبية العامة لـلتضامن الوطني ومكافحة الإقصاء “التآزر”، كما دشن 54 مؤسسة تعليمية، مجهزة بكافة اللوازم التربوية، 20 نقطة و مراكزا صحيا ضمن نطاق توسيع العرض الصحي القاعدي.