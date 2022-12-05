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الحكومة الموريتانية والأمريكية تطلقان حوارا للتعاون في مجال الطاقة 

صورة سيدي محمد شمّاد سيدي محمد شمّاد أرسل بريدا إلكترونيا منذ 15 دقيقة

اجتمعت الحكومة الموريتانية اليوم الاثنين مع نظيرتها الأمريكية، عن بعد، لإطلاق حوار في مجال الطاقة بين البلدين، في إطار تعاون جديد بين الطرفين لتوفير موارد لبرنامج قطاع الطاقة في موريتانيا.

ودار الحوار بين وزير البترول والمعادن والطاقة، عبد السلام ولد محمد صالح، مع مساعد وزير الخارجية الأمريكي، جيفيري بيات، بحضور سفيرة الولايات المتحدة الأمريكية في موريتانيا، كيرشت.

و يهدف الحوار، وفق وزارة البترول والطاقة والمعادن، إلى تطوير مشاريع الطاقة المشتركة الهادفة إلى تحول طاقوي و دعم مسارات زيادة الطاقة المتجددة و إنتاجها و معالجة الأسباب الجذرية لتغير المناخ.

وناقش الطرفان، خطط موريتانيا للتحول في مجال الطاقة و مسارات زيادة الطاقة المتجددة و إنتاجها.

ووفق ذات المصدر فإن موريتانيا «تتقاسم مع الولايات المتحدة الأمريكية المعلومات حول الأدوات المتاحة لدعم أهداف إزالة الكربون و أمن الطاقة في موريتانيا».

وقالت الوزارة إن الأطراف تسعى  إلى إطلاق تعاون جديد بينهما في مجال الطاقة عبر مكتب الطاقة الأمريكية و ذلك من أجل توفير موارد لبرنامج قطاع الطاقة لدفع تنمية الطاقة المتجددة في موريتانيا.

و أعرب الطرفان عن «تصميمهم على الانخراط في محادثات مركزة حول المجالات المذكورة في الأشهر المقبلة» وفق الوزارة.

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صورة سيدي محمد شمّاد سيدي محمد شمّاد أرسل بريدا إلكترونيا منذ 15 دقيقة

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