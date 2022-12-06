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آدارار.. اجتماع تحضيري للموسم السياحي المقبل

صورة أحمدُ ولد الحسن أحمدُ ولد الحسن أرسل بريدا إلكترونيا منذ 12 دقيقة
سياح غربيين وسط الصحراء الموريتانية - وكالات
سياح غربيين وسط الصحراء الموريتانية - وكالات

عقدت السلطات الإدارية في ولاية آدرار شمالي موريتانيا، اجتماعا مع الفاعلين السياحيين في إطار التحضيرات الجارية لانطلاقة الموسم السياحي على مستوى الولاية للعام (2022-2023).

وقال والي آدرار عبد الله ولد محمد محمود، إن هدف الاجتماع هو التشاور مع الفاعلين في القطاع، حول الآليات الكفيلة بتنظيم الموسم السياحي على أكمل وجه، مشيرا إلى أن أول رحلة خلال هذا الموسم ستصل مدينة أطار يوم (17) من الشهر الجاري.

وطالب ولد محمد محمود خلال الاجتماع، بضرورة تكاتف جهود الجميع، والعمل بروح الفريق للنهوض بالقطاع، لكونه يشكل رافعة اقتصادية للولاية.

وطالب المشاركون في الاجتماع، بضرورة توفير كافة الإجراءات التنظيمية لإنجاحه، بما فيها تسهيل ولوج المرشدين السياحيين للمطار، وإنشاء قرية خاصة بالصناعة التقليدية، وتأمين السياح، وتجهيز الإقامات المناسبة.

ودعا الفاعلون السياحيون خلال الاجتماع، بضرورة التحلي بميثاق الشرف المهني في المعاملات، والالتزام التام بالمعايير المهنية، مع اعتماد قيم المسؤولية وحسن الاستقبال والضيافة.

شارك في الاجتماع حاكم مقاطعة أطار، ومندوب التجارة والصناعة والصناعة التقليدية والسياحة، ومندوب المكتب الوطني للسياحة، ورئيس اتحادية السياحة على مستوى الولاية، وممثلين عن شركة مطارات موريتانيا، وشركة الطيران المدني، والهيئة الوطنية للأرصاد الجوية، وشركات ووكالات السياحة، والمرشدين، والسلطات الأمنية في الولاية.

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صورة أحمدُ ولد الحسن أحمدُ ولد الحسن أرسل بريدا إلكترونيا منذ 12 دقيقة

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