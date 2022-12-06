أخبارمحليات

موريتانيا.. 7 ملايين يورو لتعزيز الثقة في النظام القضائي

صورة أحمدُ ولد الحسن أحمدُ ولد الحسن أرسل بريدا إلكترونيا منذ ساعتين

أطلقت السلطات الموريتانية بولاية الحوض الشرقي، مشروعا في قطاع العدالة، بتمويل من وكالة التنمية الفرنسية، يبلغ أكثر من 6.5 مليون يورو، وبمساهمة من الدولة الموريتانية بقيمة 650 ألف يورو.

ويهدف هذا المشروع، الذي أشرف على إطلاقه وزير الاقتصاد، إلى تحسين الولوج وتعزيز ثقة المواطنين في النظام القضائي، ويدخل ضمن جملة من المشاريع تمولها الوكالة الفرنسية في الولاية الواقعة على الحدود مع مالي.

وكان وزير الشؤون الاقتصادية وترقية القطاعات الانتاجية، عثمان مامادو كان، دشن أمس في الولاية مقر خلية تنسيق ومتابعة وتقييم تنمية الحوض الشرقي، وحضر توقيع اتفاقيتين بين الخلية من جهة، والوكالة الفرنسية للتنمية، حول دعم الخلية في مجال التنسيق وجمع البيانات.

وفي إطار جولته في الولاية زار الوزير مخيم أمبرة للاجئين الماليين، وعقد لقاء مع ساكنة المخيم، دعا خلاله اللاجئين إلى ضرورة تعزيز علاقات التفاهم والأخوة مع أهالي المنطقة.

- حــمــل التطبيق وتوصل بكل جديد -

App Store Google Play
صورة أحمدُ ولد الحسن أحمدُ ولد الحسن أرسل بريدا إلكترونيا منذ ساعتين

مقالات ذات صلة

وفد من الخارجية الأمريكية في موريتانيا لبحث قضايا حقوق الإنسان

منذ ساعة واحدة

«شكوى» أوروبية من صعوبات في قطاع الصيد بموريتانيا

منذ ساعة واحدة

توقيع 5 مذكرات حول مشروع أنبوب الغاز نيجيريا – المغرب

منذ ساعتين
سياح غربيين وسط الصحراء الموريتانية - وكالات

آدارار.. اجتماع تحضيري للموسم السياحي المقبل

منذ ساعتين
زر الذهاب إلى الأعلى