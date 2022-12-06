«شكوى» أوروبية من صعوبات في قطاع الصيد بموريتانيا

اشتكى الاتحادي الاوروبي، من الصعوبات التي واجهها مشغلوا الاتحاد، في قطاع الصيد بموريتانيا، في الوصول إلى مرافق الإنزال في ميناء نواذيبو شمالي البلاد.

جاء ذلك خلال لقاء جمع وزير الصيد والاقتصاد البحري محمد ولد عابدين ولد امعييف مع المفوض الأوروبي المكلف بالصيد البحري فنينوس سينكيفكليوس، تطرق إلى نتائج اعمال اللجنة الموريتانية الأوروبية المشتركة للصيد البحري التى انعقدت اشغالها فى الفترة ما بين30 نوفمبر و 2 دجمبر 2022 في بروكسل.

وعبر الجانب الأوروبي خلال الاجتماع عن قلقه من الفروق في أسعار الوقود، المطبقة على أساطيل الاتحاد، مقارنة بالأسطول الوطني، وعدم توفر الحاويات في انواذيبو، وعدم تأهيل البحارة الموريتانيين خاصة في مجال السلامة البحرية.

كما ناقش الجانبان استخدام الاتفاقية ومعدل الاستغلال الإجمالي الممنوحة للاتحاد الأوروبي، الذى ما يزال منخفضًا لا سيما للفئة 6 ، والتي تمثل أكثر من 70٪ من الحجم، وتم الاتفاق على تأجيل تاريخ بدء عملية تقييم الاتفاقية ، المقرر مبدئيًا في يناير 2023 إلى الربع الثالث من العام نفسه.

وتطرق الجانبان للمواضيع المتعلقة بالتعاون الدولي، وحالة برامج المانحين الآخرين والبرنامج الارشادى للمديرية العامة للشراكات الدولية متعدد السنوات 2021-2027 الممول من إدارة الجوار والتنمية والتعاون الدولي ألأوروبي في العالم، والتي تدعم تعزيز الشراكة بين موريتانيا والاتحاد الأوروبي بمبلغ 125 مليون يورو ستكون متاحة عام 2024 .

وبخصوص دعم قطاع الصيد والاقتصاد البحري فى موريتانيا تطرقت النقاشات للدعم المخصص للفترة 2015و2019 و2019و2020 وما تحقق من تنفيذ ذلك الدعم .

كما تقرر خلال اللقاء مراجعة التقدم والجدول الزمني المحدد في نهاية فبراير للانتهاء من الالتزامات المتعلقة. 2020-2021 ، و البرمجة المعتمدة .