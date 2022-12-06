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وفد من الخارجية الأمريكية في موريتانيا لبحث قضايا حقوق الإنسان

صورة سيدي محمد شمّاد سيدي محمد شمّاد أرسل بريدا إلكترونيا منذ ساعة واحدة

يزور موريتانيا حاليا وفد من الوزارة الخارجية الأمريكية، للمناقشة مع الحكومة الموريتانية، قضايا حقوق الإنسان في البلاد.

وقالت السفارة الأمريكية في نواكشوط، إن وفدا من مكتب رصد ومكافحة الاتجار بالبشر، التابع للخارجية الأمريكية، التقى بالجهات الفاعلة من الحكومة والمجتمع المدني، والمنظمات الدولية.

وأضافت أن الأطراف ناقشت خلال اللقاء، «التقدم الذي أحرزته موريتانيا في مجال مكافحة الاتجار بالبشر والعبودية الوراثية».

وأشارت إلى أن الوفد بحث «سبل تعزيز التعاون بين الولايات المتحدة وموريتانيا بشكل أوثق حول قضايا حقوق الإنسان الهامة هذه».

وكان السفير الأمريكي المتجول للحريات الدينية، رشاد احسين، قد أشاد في وقت سابق بما حققته الحكومة الموريتانية في مجال حقوق الإنسان، ومحاربة التطرف، وفق تعبيره.

وثمن السفير خلال افتتاح النسخة الثانية من المؤتمر الإفريقي لتعزيز السلم، في نواكشوط، فبراير الماضي، تعاون موريتانيا مع المجتمع المدني «للتصدي للتطرف العنيف والإرهاب».

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صورة سيدي محمد شمّاد سيدي محمد شمّاد أرسل بريدا إلكترونيا منذ ساعة واحدة

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