وزيرة: المرأة الموريتانية تطمح للرفع من تمثيلها في دوائر صنع القرار

قالت وزيرة العمل الاجتماعي و الطفولة و الأسرة، صفية بنت أنتهاه، إن المرأة الموريتانية، تطمح إلى المشاركة بكثافة في التنمية والوصول إلى المناصب العليا والرفع من مستوى تمثيلها في دوائر صنع القرار.

جاء حديث الوزيرة خلال عرضها لواقع المرأة الموريتانية في الاجتماع 20 للمجلس التنفيذي لمنظمة المرأة العربية في سلطنة عمان.

وأضافت أن النساء يشكلن حوالي 21% من أعضاء الحكومة، وما يمثل أكثر من 33% من موظفي ووكلاء الدولة.

وأشارت إلى أن المرأة تحظى بتمثيل «معتبر في مختلف الأسلاك والهيئات الحكومية مثل السلك الدبلوماسي والقضاء والامن والدفاع، كما تترأس المرأة الموريتانية العديد من المؤسسات العمومية ذات الطابع الإداري».

وأكدت أن المرأة تمثل 15% من رؤساء المجالس الجهوية وحوالي 36% من المستشارين المحليين وما يقارب 20% من مقاعد البرلمان و11 عمدة غالبيتها في الريف.

وأوضحت أن هذا الواقع «يفسر التحول الحاصل في عقلية المجتمع و بداية لتكسير الصور النمطية التي تعيق تقدم المرأة» وفق تعبيرها.

وقالت الوزيرة إن البرامج الحكومية تهدف إلى دعم «التمكين الاقتصادي للمرأة من خلال دعم التعاونيات والتجمعات ذات النفع الاقتصادي و تشجيع ولوج النساء للقروض».

وتابعت أنه يجري تنفيذ جملة من المشاريع التنموية في هذا المجال ك«مشروع تعزيز التمكين الاقتصادي للمرأة وصندوق التمويل للمشاريع المدرة للدخل لصالح النساء المنتظمات في تعاونيات نسوية».