الرئيس الموريتاني يتسلم التقرير السنوي “للهابا”

تسلم الرئيس الموريتاني، محمد ولد الشيخ الغزواني، اليوم الثلاثاء، التقرير السنوي للسلطة العليا للصحافة والسمعيات البصرية “الهابا”.

جاء ذلك خلال استقباله بالقصر الرئاسي في نواكشوط، لرئيس السلطة العليا للصحافة والسمعيات البصرية الحسين ولد مدو.

وقال رئيس الهابا بعد تسليمه التقرير، إن هذا التقرير يشمل سبعة محاور، تتضمن أساسا مساهمة السلطة العليا للصحافة والسمعيات البصرية في مجال الضبط والتطوير فضلا عن مساهمتها في إصلاح القطاع الإعلامي بعد تشكيل اللجنة العليا لإصلاح قطاع الإعلام.

وأضاف أن التقرير يتضمن كذلك النشاطات المختلفة للسلطة، في مجالات التكوين، والتجذر على المستوى الوطني وعلى المستوى الدولي.

وأشار إلى أنه أعرب للرئيس الموريتاني، عن ارتياحه لإطلاقه أعمال الإصلاح الإعلامي، بعد تشكيل اللجنة العليا لإصلاح الاعلام، وعن “الدعم المتواصل لجهود السلطة العليا للصحافة والسمعيات البصرية لإطلاعها بمسؤولياتها بكل استقلالية وبكل معيارية وهو دعم وتشجيع سيشكل تعزيزا لجهودها في مجال ترقية وضبط الحقل الإعلامي بصفة عامة”.

ونبه إلى أنه استعرض مع ولد الغزواني، التوصيات والآفاق التي يفتحها تقرير السلطة العليا للصحافة والسمعيات البصرية، والمكاسب التي تحققت توسيعا للحريات وتعزيزا للتكوين وتجذيرا للقيم المواطنية في المخرجات الإعلامية.

وأوضح أنه استعرض كذلك خلال اللقاء، التوصيات التي خلص إليها التقرير والتي تحاول تذليل مختلف المصاعب والإشكالات التي تواجه الحقل الإعلامي سواء بالمزيد من تعزيز المقاولة الاعلامية بأبعادها الاقتصادية، وتنويع وتوسيع ما يعرف بفضاءات الحرية، من خلال إنشاء قنوات جمعوية زيادة على الاهتمام بالعنصر البشري، وتدارك التأخر الحاصل في عملية التحول الرقمي.