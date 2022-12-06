إنشاء صندوق للمدارس تساهم الحكومة فيه ب20 مليار أوقية

صادق مجلس الوزراء الموريتاني اليوم الثلاثاء، على مشروع مرسوم يتضمن إنشاء حساب تحويلات خاصة (CAS) بعنوان “صندوق بناء وإعادة تأهيل وتجهيز البنية التحتية للمدارس (FCREIS)”.

وقال البيان الصادر عقب اجتماع المجلس إن “إنشاء هذا الحساب يأتي تنفيذا للقانون التوجيهي للنظام التربوي الوطني الذي يمثل الإطار المرجعي لسياسة إصلاح التعليم في البلاد”.

وأضاف البيان أنه ستتم تغذية هذا الصندوق هذه السنة، كمساهمة من ميزانية الدولة، بغلاف مالي قدره 20 مليار أوقية قديمة.

وأشار إلى أن ” هذا الإطار يهدف إلى وضع الأسس السليمة لإنشاء المدرسة الجمهورية التي نصبو إليها لصالح الأجيال القادمة وإلى حشد جميع الوسائل والإمكانيات الضرورية لضمان بلوغ الأهداف المنشودة لإصلاح النظام التربوي، من خلال إنشاء بنية تحتية مدرسية عالية الجودة وكذا اقتناء المعدات المدرسية الحديثة لصالح المدارس الابتدائية ومؤسسات التعليم الثانوي.