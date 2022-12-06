موريتانيا تتسلم لائحة بمواقعها الأثرية والتراثية المصنفة تراثا إسلاميا

قدم وزير التعليم العالي والبحث العلمي وزير الثقافة والشباب والرياضة والعلاقات مع البرلمان وكالة، تقريرا لمجلس الوزراء، حول مشاركة، السيدة الأولى مريم فاضل الداه، في المؤتمر الدولي حول المرأة وقيادة الجامعات الذي نظمته في الرباط منظمة العالم الإسلامي للتربية والعلوم والثقافة (الإيسيسكو)، حيث كانت السيدة الأولى ضيفة شرف على هذا المؤتمر..

وقال التقرير إن بنت الداه زارت على هامش هذا المؤتمر، مقر الإيسيسكو حيث سلمها المدير العام لهذه المنظمة، إفادات تصنيف لعدد من المواقع التاريخية، وعناصر من التراث الثقافي اللامادي الموريتاني، في قوائم الإيسيسكو للتراث في العالم الإسلام، ويتعلق الأمر بالمواقع والعناصر التالية:

1- المواقع الأثرية

– موقع كومبي صالح بولاية الحوض الشرقي

– موقع أوداغوست بولاية الحوض الغربي

– موقع كانا بولاية الحوض الغربي

– مزار تادرت بولاية الحوض الغربي

– موقع آزوكي بولاية آدرار

– موقع كرن الكصبة بولاية آدرار

– موقع المدينة القديمة بأوجفت بولاية آدارا

– موقع الحي القديم بتجكجة بولاية نكانت

– موقع الرشيد التاريخي بولاية تكانت

– موقع كصر البركة بولاية تكانت

– موقع كصر السلام بولاية لعصابة

– موقع المدينة القديمة بجول ولاية كوركول

– موقع جيري تومبري بولاية كوركول

2- عناصر التراث الثقافي غير المادي

– المحظرة المعارف والتقاليد الشفوية،

– نخيل التمر: المعارف والمهارات والتقاليد والممارسات،

– عنصر المعارف والمهارات والممارسات المرتبطة بإنتاج واستهلاك الكسكس.