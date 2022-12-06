المصادقة على إنشاء منصة للمناولة واللوجستيك بميناء نواكشوط

صادق مجلس الوزراء الموريتاني، اليوم الثلاثاء، على مرسوم يتضمن المصادقة على اتفاقية تأسيس بين موريتانيا وشركة Medlog SA ، من أجل إنشاء منصة للمناولة واللوجستيك على مستوى ميناء نواكشوط المستقل.

وقالت البيان الصادر عن المحلس إن اعتماد هذه الاتفاقية يأتي في إطار الجهود التي تبذلها السلطات العمومية لتطوير القطاع الخاص إذ تعتزم شركة Medlog Mauritania-SA ، إنشاء منصة لوجستية على مستوى ميناء نواكشوط المستقل بغية تحسين مواكبة الطلب المتزايد في مجال خدمات التفريغ.

وأضاف البيان، أن هذا المشروع البالغة تكلفته 520.780.392 أوقية جديدة، سيسهم في تلبية حاجيات السوق الوطنية، مع ما سيكون له من تداعيات اقتصادية واجتماعية من حيث خلق الفرص والتكوين.

وتوقع البيان، أن يساهم المشروع في خلق 100 وظيفة مباشرة، و1000 أخرى غير مباشرة، مع ضمان التكوين المهني للعمال الوطنيين الذين يوظفهم.