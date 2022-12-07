وزيرة: زيادة رواتب عمال الصحة ستصل نسبة 100‎%‎ العام المقبل

قالت وزيرة الوظيفة العمومية والعمل في الحكومة الموريتانية، زينب منت احمدناه، إن عمال قطاع الصحة ستصل زيادة رواتبهم خلال العام المقبل إلى نسبة 100%.

جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي عقدته إلى جانب الناطق باسم الحكومة، ووزير المالية، للتعليق على نتائج اجتماع مجلس الوزراء.

وأضافت خلال حديثها عن زيادة الرواتب أن أساتذة التعليم العالي سيستفيدون من المرحلة الأولى من زيادات كبيرة ستصل سنة 2024 إلى 200 ألف أوقية قديمة، حسب رتبهم.

وأشارت إلى أن قطاع التعليم شهد خلال السنوات الأخيرة دمج الكثير من مقدمي خدمات التعليم في الوظيفة، وسيتم اكتتاب الكثير منهم في الفترة القادمة، إلى جانب حل مشكلة المستشارين التربويين بمنحهم علاوة الأعمال الخاصة التي ظلت مطلبا ملحا لهم.

وأكدت بنت احمدنا في حديثها عن اارواتب أن الصحفيين العاملين في المؤسسات العمومية استفادوا بدورهم من زيادة تصل إلى نسبة 100% ونقص الضريبة عنهم.