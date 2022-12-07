الحكومة الأمريكية تمول حفر 3 آبار في باسكنو

قالت سفارة الولايات المتحدة الأمريكية، إن الحكومة الأمريكية مولت حفر ثلاثة آبار جديدة وإعادة تأهيل ثلاثة سدود في الشرق الموريتاني.

وأوضحت السفارة على صفحتها في الفيسبوك، أن هذه المشاريع ستعزز من قدرة حوالي 11 ألف شخص على الصمود من خلال توفير المياه لأسرهم وتربية المواشي والزراعة في مدينة باسكنو.

وتعاني عدد من المناطق في الشرق الموريتاني شحا للمياه وندرة خاصة في المناطق المحاذية للحدود مع مالي، واضطر بعض السكان في هذه المناطق إلى النزوح من مناطقهم إلى المدن.

وكانت الحكومة الموريتانية قد أعلنت عن حزمة من المشاريع تنموية في الشرق الموريتاني، تهدف منها إلى تثبيت السكان الأصليين في مناطقهم.

وسبق أن طالب السكان في المناطق الشرقية خلال لقائهم بوزراء من الحكومة هذه السنة بتوفير المياه، وإنشاء مراكز صحية.