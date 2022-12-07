وزير: نشكر الألكسو على دراستها ملف اعتماد تيشيت عاصمة للثقافة العربية

عبر وزير الثقافة والشباب والرياضة والعلاقات مع البرلمان محمد ولد اسويدات، عن شكر وامتنان موريتانيا لدور المنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم “الألكسو” في دراسة ملف اعتماد مدينة تيشيت التاريخية عاصمة للثقافة العربية للعام 2023.

جاء ذلك خلال خطابه في افتتاح فعاليات المؤتمر الثالث والعشرين للوزراء المسؤولين عن الشؤون الثقافية في الوطن العربي المنعقد في الرياض عاصمة المملكة العربية السعودية.

وأضاف الوزير أن اختيار السعودية لشعار هذا المؤتمر “دليل على وعي متقدم بدور الثقافة في رفع تحديات الحاضر التي تواجه البلاد العربية وخاصة منها ما يتعلق بالبيئة والتنمية المستدامةّ.

وتابع الوزير: “فلا معنى لمستقبل مشرق يهمل صُنَّاعُهُ دور الثقافة في بناء الانسان جسما وعقلا وتفكيرا”.

وأكد الوزير أن الحديث عن المستقبل اليوم يتطلب الانخراط في مسارات متعددة منفتحة على قضايا البيئة والذكاء الاصطناعي والرقمنة وجعل الثقافة أداة لتمكين الشعوب من أن تكون فاعلة في عملية ولوج المستقبل المأمول”.

وثمن ولد اسويدات دور الألكسو في “السعي الدائم والدؤوب للم شمل البيت العربي ومنحه الدفئ الملائم ليكون ساحة للتلاقي والتشاور في قضايا الثقافة العربية وما تتطلبه من قرارات هدفها تطوير الرؤى والأفكار وتبادل التجارب والخبرات”، على حد تعبيره.