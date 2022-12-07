موريتانيا والمغرب يوقعان على البرنامج التنفيذي للتعاون الثقافي.. هذه أبرز بنوده

وقعت موريتانيا و المغرب، اليوم الأربعاء بالعاصمة السعودية الرياض، على البرنامج التنفيذي للتعاون الثقافي للفترة الممتدة من 2022 إلى 2025، وذلك بناء على اتفاق التعاون الثقافي والعلمي والتقني والاقتصادي الموقع في نواكشوط بتاريخ 10 فبراير 1972.

ووقع على البرنامج التنفيذي وزير الثقافة والشباب والرياضة والعلاقات مع البرلمان الموريتاني محمد ولد اسويدات ووزير الشباب والثقافة والتواصل المغرب محمد المهدي بنسعيد و، وذلك على هامش انعقاد أشغال الدورة 23 لمؤتمر الوزراء المسؤولين عن الشؤون الثقافية في الوطن العربي، في العاصمة السعودية.

ووفق البرنامج، اتفق الطرفان على تعزيز العلاقات الثقافية بين البلدين من خلال إعداد وتنفيذ برامج ومشاريع ثقافية وفنية وتراثية مشتركة وتبادل الزيارات واللقاءات والمشاركة في التظاهرات الثقافية والفنية والتراثية التي تنظم بكلا البلدين إلى جانب تعزيز التعاون وتبادل الخبرات في مجال ترميم وحماية وتثمين المعالم التاريخية والمواقع الأثرية وإطلاق برامج مشتركة في مجال البحث الاثري.

كما يشمل البرنامج تبادل الخبرات العلمية والتدريسية والتجارب في مجال حماية وتثمين وتوثيق ورقمنة التراث الثقافي وتبادل الدراسات والأبحاث، وخاصة في مجال التراث الثقافي المشترك وتعزيز التعاون وتبادل المعلومات من أجل مكافحة الاتجار غير المشروع بالممتلكات الثقافية، فضلا عن إعداد ملفات مشاركة لعناصر التراث الثقافي بغرض تصنيفها على لائحة التراث العالمي لليونسكو.

وتم أيضا وفق البرنامج الاتفاق على تمكين المسؤولين الموريتانيين المتخصصين في مجال الآثار والتراث من الاستفادة من دورات تكوينية بالمعهد الوطني لعلوم الآثار والتراث بالرباط وبمصالح الوزارة والمؤسسات التابعة لها المتخصصة في مجال التراث، وتخصيص مقعدين دراسيين بالمعهد الوطني لعلوم الآثار والتراث لفائدة الطلبة الموريتانيين في إطار حصة المنح الدراسية السنوية التي يخصصها الجانب المغربي للجانب الموريتاني.

ويشمل كذلك دعم وتشجيع الإبداعات الفنية في مجال المسرح من خلال تبادل مشاركة الفرق المسرحية في المهرجانات التي تنظم بكلا البلدين وتبادل المشاركات في المهرجانات والتظاهرات الثقافية والفنية الخاصة بمسرح الطفل إلى جانب تنظيم ورشات تكوينية في مجال المسرح العائدة للجمعيات والفرق المسرحية الموريتانية، وتمكين المسؤولين الموريتانيين المتخصصين في فنون المسرح من الاستفادة من دورات تكوينية بالمعهد العالي للفن المسرحي والتنشيط الثقافي بالرباط وبمصالح الوزارة والمؤسسات التابعة لها المتخصصة في مجال المسرح وكذا تخصیص مقعدين دراسيين بالمعهد العالي للفن المسرحي والتنشيط الثقافي بالرباط لقائدة الطلبة الموريتانيين، في إطار حصة المنح الدراسية السنوية التي خصصها الجانب المغربي للجانب الموريتاني.

ويغطي البرنامج التنفيذي أيضا تبادل المشاركات في المهرجانات الثقافية والفنية وتشجيع مشاركة الفنانين والمبدعين في التظاهرات والمناسبات المقامة بكلا البلدين وتبادل إقامة تظاهرات ثقافية وفنية إشعاعية وتبادل الخبرات والتجارب في مجال تنظيم التظاهرات والمناسبات الثقافية الكبرى، بالإضافة إلى وضع وتنفيذ برامج مشتركة للتعريف بالموروث الموسيقي والفني لكلا البلدين وتبادل الدعوات وتيسير مشاركة الفرق الموسيقية، الفنية والتراثية، والفنانين في المهرجانات الثقافية والفنية والتراثية وتشجيع التعاون بين المعاهد الموسيقية المغربية ونظريتها الموريتانية.

أما في مجال الفنون التشكيلية والبصرية، فينص البرنامج على تبادل تنظيم معارض فردية وجماعية للفنون التشكيلية من اجل التعريف بأعمال الفنانين التشكيليين وتمكين المتخصصين الموريتانيين من الاستفادة من دورات تكوينية بالمعهد الوطني للفنون الجميلة بتطوان وبمصالح الوزارة والمؤسسات التابعة لها المتخصصة في مجال الفنون التشكيلية والبصرية إلى جانب تعزيز التعاون في مجالات الكتاب والنشر والأرشيف من خلال تقوية المشاركة المتبادلة في المعرضين الدوليين للكتاب بكلا البلدين وتبادل استضافة المبدعين والمفكرين في الأنشطة الثقافية المبرمجة بموازاتهما وتنفيذ برامج للنشر المشترك وتبادل الخبرات في مجال صناعة الكتاب.