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إضراب آلاف المخابز في تونس

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أغلقت آلاف المخابز في تونس أبوابها اليوم الأربعاء في إطار اضراب عام لمطالبة الحكومة بتسديد مستحقات مالية في سياق دعم تحضير الخبز.

وأفاد رئيس الغرفة الوطنية لأصحاب المخابز محمد بوعنان أن تسعين في المئة من مجموع أكثر من 3100 مخبز نفذت الاضراب للمطالبة بسداد مستحقات مالية عن 14 شهرا تقدر بنحو 260 مليون دينار (78 مليون يورو).

وقال بوعنان «سنواصل الاضراب لأننا لم نتلق أي رد ايجابي من قبل الحكومة».

وأضاف المسؤول النقابي أن الحكومة اقترحت سداد المستحقات تدريجيا اعتبارا منيناير المقبل.

ونفذت غرفة نقابات المخابز إضرابا مماثلا في نهاية أكتوبر قبل تعليقه اثر التوصل إلى اتفاق مع الحكومة على دفع مساعدات للمخابز لمدة أربعة أشهر، أي ما يعادل 23,5 مليون يورو.

وأكد بوعنان أن هذا الاتفاق لم ينفذ.

وأضاف «لم نعد قادرين على الاستمرار في العمل، نحن غير قادرين على دفع أجور عمالنا وجميع أتعابنا. يجب على الحكومة أن تدفع لنا».

وواصل نحو 1200 مخبز، غير معنية بالدعم الحكومي، العمل بشكل طبيعي الأربعاء.

تمر تونس بأزمة مالية عميقة أدت في الأشهر الأخيرة إلى نقص متكرر في المنتجات الأساسية كالسكر والحليب والأرز، تزامنا مع نسبة تضخم متسارعة بلغت9,8% بحسب الأرقام الرسمية التي صدرت مطلع ديسمبر الجاري.

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صورة صحراء ميديا صحراء ميديا تابع على تويتر أرسل بريدا إلكترونيا منذ 3 ساعات

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