غزواني يصل إلى جدة لأداء مناسك العمرة

وصل الرئيس الموريتاني محمد ولد الشيخ الغزواني، مساء اليوم الأربعاء، إلى مدينة جدة السعودية، قادمًا من العاصمة الرياض، وذلك لبدء مناسك العمرة.

وكان في استقبال ولد الغزواني في مطار الملك عبد العزيز الدولي، الأمير خالد الفيصل، مستشار خادم الحرمين الشريفين، وأمير منطقة مكة المكرمة، و أمين محافظة جدة صالح التركي، ومدير شرطة منطقة مكة المكرمة اللواء صالح الجابري، ومدير المراسم الملكية بمنطقة مكة المكرمة أحمد بن ظافر، وفق ما أوردت وكالة الأنباء السعودية (الرسمية).

وتوجه الرئيس الموريتاني محمد ولد الشيخ الغزواني، صباح اليوم الأربعاء إلى المملكة العربية السعودية، للمشاركة في أعمال القمة العربية الصينية.

وتنعقد القمة العربية الصينية يوم 9 من شهر ديسمبر الجاري، بحضور أكثر من 30 قائد دولة ومنظمة دولية، وتعد هي الأولى التي تستضيفها المملكة العربية السعودية، يتوقع أن تكون بداية هامة لمسيرة الشراكة الاستراتيجية بين الدول العربية والصين.

وارتفع التبادل التجاري بين الدول العربية والصين من 36.7 مليار دولار في 2004 عند تدشين منتدى التعاون الصيني العربي إلى 330 مليار دولار في 2021، وفق المنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم.

ورافق ولد الغزواني، في هذا السفر خمسة وزارء هم: مولاي ولد محمد لقظف، محمد سالم ولد مرزوك، وزير الشؤون الخارجية والتعاون والموريتانيين في الخارج، عثمان مامودو كان، وزير الشؤون الاقتصادية وترقية القطاعات الإنتاجية، اسلمو ولد محمد امبادي، وزير المالية، الوزير الأمين العام لرئاسة الجمهورية، الناها بنت مكناس، وزيرة مستشارة برئاسة الجمهورية.

بالإضافة إلى عدد من الموظفين في الرئاسة، هم إسماعيل ولد الشيخ أحمد، مدير ديوان رئيس الجمهورية، أحمد ولد أباه الملقب أحميده، مستشار برئاسة الجمهورية، أحمد ولد النيني، مستشار برئاسة الجمهورية، الحسن ولد أحمد، المدير العام لتشريفات الدولة.