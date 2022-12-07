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«سنيم» تتكفل بتوفير الزي المدرسي لتلاميذ تيرس الزمور

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قال والي تيرس الزمور محمد المختار ولد عبدي، اليوم الأربعاء، إن الشركة الوطنية للصناعة والمناجم (سنيم) تكفلت بتوفير الزي المدرسي لجميع التلاميذ في الولاية الشمالية.

جاء ذلك خلال اجتماع عقده الوالي في مبنى الإدارة الجهوية للتهذيب وإصلاح النظام التعليمي بالطواقم الإدارية والتربوية في مدينة ازويرات.

وأكد الوالي  أن سنيم ستوفر أكثر 6  آلاف زي مدرسي لتلاميذ الولاية، وفق ما نقل مراسل صحراء ميديا في ولاية تيرس الزمور. 

وقال الوالي  إن الإجراء «سيحل أكبر مشكلة تعاني منها الولاية في الوقت الحالي في إطار تجسيد المدرسة الجمهورية»

وأضاف «أن الإجراء جاء تلبية لطلب من السلطات المحلية وتجاوبت سنيم معه في وقت قياسي»، وفق تعبيره. 

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صورة صحراء ميديا صحراء ميديا تابع على تويتر أرسل بريدا إلكترونيا منذ ساعة واحدة

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