نواذيبو.. طائرة ركاب صغيرة تهبط اضطراريا قرب بولنوار

تعرضت طائرة ركاب صغيرة الحجم لخلل فني بعد تحليقها من مطار نواذيبو الدولي، مساء اليوم الأربعاء، أرغمها على الهبوط اضطراريًا قرب مدينة بولنوار، على بعد تسعين كيلومترًا إلى الشرق من نواذيبو، وفق ما أكد مصدر أمني لمراسل “صحراء ميديا” في المدينة.

وقال المصدر إن طائرة من الحجم الصغير جدًا تمكنت من الهبوط “اضطراريًا” في منطقة قرب “بولنوار”، قبل أن تعود للإقلاع مجددا.

وأضاف المصدر أن الطائرة كان على متنها عدة أشخاص، وهي تابعة لشركة طيران سنغالية خاصة.

وبعد التغلب على الخلل الفني واصلت الطائرة رحلتها نحو مدينة الداخلة، في الجنوب المغربي.