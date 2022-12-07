روصو.. هذا ما حكمت به المحكمة بخصوص قضية «البطاطس السامة»

ألزمت المحكمة الجزائية بمدينة روصو جنوبي البلاد، اليوم الأربعاء، 5 من المتهمين في قضية بيع بطاطس غير صالحة للاستهلاك بغرامات مالية تترواح ما بين مليوني إلى 5 ملايين قديمة.

وقال مراسل صحراء في مدينة روصو إن الحكم صدر في جلسة علنية بحضور المندوب الجهوري لوزارة الزراعة في ولاية اترارزة.

وألزمت المحكمة المتهمين بدفع الغرامات أو مواجهة السجن النافذ بين سنة وخمس سنوات.

وكانت الشرطة في مدينة روصو قد صادرت كميات من السماد العضوي للبطاطس من محال تجارية لبعض المتهمين تم توزيعها في السوق كمادة صالحة للاستهلاك ، فيما عرف قضية «البطاطس السامة».

وقال مصدر أمني لمرسل صحراء ميديا في المدينة إن السلطات عثرت داخل أحد المحالات التجارية على «الملصقات الخاصة بنوعية المادة وتاريخ صلاحيتها» ، تم نزعها من أكياس التعبئة قبل بيعها في السوق.

وكان منتدى المستهلك الموريتانى، قد ذكر منذ ثلاث أسابيع أن كميات من البطاطس غير صالحة للاستعمال البشري «تسربت» إلى الأسواق المحلية، داعيا إلى اتخاذ تدابير عاجلة لحماية المواطنين.

وأضاف المنتدى في بيان صحفي، أن شحنة البطاطس كانت عبارة كميات من البذور موجهة للمزاعين، وتحمل ملصقات تحذيرية باللغة الفرنسية بعدم صلاحيتها للاستهلاك البشرى و الحيواني».