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السنغال تعلن ترشحها لاستضافة كأس إفريقيا 2027

صورة أحمدُ ولد الحسن أحمدُ ولد الحسن أرسل بريدا إلكترونيا منذ ساعتين

أعلنت السنغال أنها ستتقدم بطلب لاستضافة نهائيات كأس إفريقيا للأمم لكرة القدم-2027، حسبما كشفت عنه وكالة الانباء السنغالية (رسمية).

وافادت الوكالة في تقرير لها أن ” وزير الشباب والرياضية، أبلغ بأن البلد سيتقدم بترشحه لاحتضان نهائيات كاس إفريقيا للأمم لدورة 2027″.

وتشترط الكونفيدرالية الافريقية لكرة القدم (كاف)، على البلد الراغب في التنظيم، امتلاك على الاقل ما بين 6 و8 ملاعب تستجيب للمعايير الدولية.

وأورد المصدر أن السنغال سيستجيب لهذه الشروط لتنظيم الـ”كان” التي غابت عن البلد منذ سنة 1992.

وقالت الوكالة إنه “يرتقب تشييد ملعب بمدينة سان لويس بمبلغ يقارب 16 مليار فرنك افريقي، فضلا عن ملاعب عبد الله واد، وليوبولد سيدار سينغور، وآلين سيتوي دياتا، وإيلي منال فال، وكذلك ملاعب لمين غاي، بمدينة كولخ، وملعب لات ديور بمدينة تييس”.

يذكر أن كاس إفريقيا المقبلة ستجرى في شهر يناير 2024 بكوت ديفوار، في الوقت الذي سيتم الاعلان فيه على البلد المنظم ل”كان-2025″ يوم 10 فبراير 2023.

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صورة أحمدُ ولد الحسن أحمدُ ولد الحسن أرسل بريدا إلكترونيا منذ ساعتين

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