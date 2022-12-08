محليو موريتانيا يعسكرون في الجزائر استعدادا لـ«الشان»

وصل المنتخب الموريتاني للاعبين المحليين (المرابطون) إلى العاصمة الجزائرية فجر اليوم الخميس؛ حيث سيقيم معسكراً تدريبياً، يمتد حتى السابع عشر من شهر ديسمبر الجاري.

وأعلن القمري أمير عبدو، مدرب المنتخب الموريتاني قبل أيام، عن اختيار قائمة من اللاعبين المحليين، للدخول في هذا المعسكر التدريبي، وشهدت القائمة عودة مهاجم المنتخب العائد من الاعتزال الدولي، مولاي أحمد خليل “بسام” للقائمة المستدعاة.

وستتخلل هذا المعسكر، مباراة ودية ضد المنتخب الجزائري المحلي يوم 14 من شهر ديسمبر الجاري في إطار التحضيرات لنهائيات بطولة أفريقيا للاعبين المحليين – الجزائر 2022 .