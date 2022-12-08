«الساحل للاتصالات» توسع تغطيتها لتشمل مدينة نواذيبو

أعلنت شركة الساحل للاتصالات، أنها وسعت خدماتها المتعلقة بالانترنت الثابت، والسريع، واللامحدود، لتشمل مدينة نواذيبو شمالي البلاد.

وقالت الشركة في بيان، إنها “اختارت مدينة نواذيبو بعد نواكشوط، نتيجة لأهميتها الاقتصادية الكبيرة، وكونها منطقة حرة جاذبة للمستثمرين”، وهذا نص البيان:

“قالت شركة الساحل للاتصالات أنها وسعت خدمة الانترنت الثابت والسريع واللامحدود لتشمل العاصمة الاقتصادية نواذيبو.

وأطلقت شركة الساحل للاتصالات خدماتها في سبتمبر 2021، بوصفها “أول مزود لخدمات الإنترنت الثابت اللاسلكي عالي السرعة وغير المحدود للشركات والأفراد في موريتانيا”.

وأوضحت الشركة أنه اختارت مدينة نواذيبو بعد نواكشوط نتيجة لأهميتها الاقتصادية الكبيرة،وكونها منطقة حرة جاذبة للمستثمرين.

وتقدم شركة الساحل للاتصالات نفسها بأنها شركة “تؤمن بأهمية دور الإنترنت في تنمية وتطوير الاقتصاد والتعليم والصحة وكل المجالات الحيوية في عالم اليوم، وتعمل على تقديمها بجودة عالية وبأسعار في متناول الجميع.

وتقول الشركة إنها “تستخدم حلولا رقمية عالية الجودة، تنتجها أفضل الشركات العالمية المصنعة لمعدات النطاق العريض”.

وكانت الشركة بدأت قبل عام تغطية مناطق واسعة من مدينة نواكشوط بالإنترنت عالي السرعة والغير محدود ، قبل أن تمتد تغطيتها لتشمل مدينة نواذيبو.

ولتقريب خدماتها من الزبناء افتتحت الشركة قبل فترة وكالة تجارية على شارع الحاج عمر تال في مقاطعة تفرغ زينة.

للحصول على معلومات أكثر عن شركة الساحل للاتصالات وخدماتها يمكنكم زيارة الموقع الإلكتروني:

www.saheltelecom.com

أو عن طريق الواتس آب: 33.38.38.38″