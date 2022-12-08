5 ملايين يورو من وكالة التنمية الفرنسية لدعم “مرفق الساحل “

وقعت وكالة التنمية الفرنسية و “ومرفق دول الساحل الخمس” أمس ، في بروكسل اتفاقية بمبلغ 5 ملايين يورو لتعزيز السلام في المنطقة.

وجرى التوقيع خلال خلال الدورة العاشرة للجنة التوجيهية التنفيذية لتحالف الساحل.

في 13 ديسمبر 2021 ، كانت فرنسا قد انضمت إلى ألمانيا كممول لمؤسسة “G5 Sahel Facility” ، والتي تهدف لتجميع المانحين “فيما يتعلق بالظروف الصعبة لبعض المناطق في بلدان الساحل حيث التماسك الاجتماعي مهدد بتدهور الوضع الأمني ​​للسكان “.

و يمول مرفق الساحل البرامج ذات الصلة لتحسين البنية التحتية للمستفيدين ، من خلال خلق فرص الدخل للمجتمعات المحلية في القطاعات الواعدة اقتصاديًا مثل الزراعة أو الثروة الحيوانية أو الحرف اليدوية.

كما يهدف لتعزيز التعايش السلمي ، ويمنع النزاعات من خلال تعزيز إطار ملائم لظروف معيشية أفضل للسكان ، ويكافح بشكل فعال ضد تفكك الروابط الاجتماعية ويحافظ على السلام بينهم.

هذا النهج هو أيضًا جزء من مبادرة مينكا الساحل ، التي تهدف إلى توطيد السلام ومنع النزاعات وتعزيز التنمية في منطقة الساحل.