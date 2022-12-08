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الحكومة تخصص أكثر من 45 مليار لميزانية وزارة التجهيز والنقل 

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خصصت الحكومة الموريتانية، أكثر من 45 مليار أوقية قديمة لميزانية وزارة التجهيز والنقل في مشروع قانون المالية الأصلي لسنة 2023.

وكانت لجنة المالية بالجمعية الوطنية (البرلمان الموريتاني) عقدت مساء أمس الأربعاء اجتماعا لعرض ومناقشة ميزانية وزارة التجهيز والنقل في مشروع قانون المالية الأصلي لسنة 2023.

وتابعت اللجنة عرضا قدمه وزير التجهيز والنقل الناني ولد أشروقة، استعرض فيه البنود الأساسية لهذه الميزانية ومجالات صرفها.

وشهدت ميزانية وزارة  التجهيز  زيادة 7 مليارات أوقية قديمة مقارنة بميزانية مشروع قانون المالية الأصلي لسنة 2022.

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صورة صحراء ميديا صحراء ميديا تابع على تويتر أرسل بريدا إلكترونيا منذ ساعة واحدة

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