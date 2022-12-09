الوزير الأول: ملتزمون باتخاذ كافة الإجراءات للمحافظة على أسعار المواد الأساسية

قال الوزير الأول محمد ولد بلال مسعود، إن الحكومة الموريتانية ملتزمة باتخاذ كافة الإجراءات من أجل المحافظة على أسعار المواد الأساسية في حدها المقبول سبيلا لتحسين القدرة الشرائية للمواطنين.

جاء ذلك خلال اجتماع للجنة الوزارية المكلفة بمتابعة وضعية الأسعار، أمس الخميس، ترأسه الوزير الأول محمد ولد بلال مسعود في العاصمة في العاصمة نواكشوط.

وحث الوزير الأول القطاعات الحكومية على ضرورة اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة من أجل نقص أسعار المواد الأساسية والمحافظة على القدرة الشرائية للمواطنين.

وقالت الوكالة الموريتانية للأنباء (رسمية)، إن ولد بلال مسعود ألزم القطاعات الحكومية المعنية بتكثيف الجهود والتنسيق من أجل خفض أسعار المواد الأساسية.

ويشتكي عدد من الموريتانيين من ارتفاع المواد الأساسية خاصة المواد ذات الطبيعة الاستهلاكية، حيث يرون أن أسعار بعض المواد الاستهلاكية تضاعف سعرها في الأشهر الأخيرة.

لكن الحكومة تقول إنها اتخذت مزيدا من الإجراءات لتثبيت الأسعار، وفرض عقوبات على المضاربين في الأسواق.