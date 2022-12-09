موريتانيان ضمن لجنة تحكيم مهرجان سينما المناجم بتونس

أعلنت اللجنة المنظمة لمهرجان العالمي لسينما المناجم، عن اختيار مخرجين موريتانيين لعضوية لجنة تحكيم المهرجان، الذي تحتضنه مدينة “الجريصة” التونسية، في الفترة مابين 23 و25 من شهر ديسمبر الجاري.

وقالت اللجنة المنظمة للمهرجان، إنها اختارت 16 عضوا في لجان تحكيم الدورة الرابعة من المهرجان، من بينهم المخرجان الموريتانيان محمد المصطفى ولد البان و الناجي ولد سيدي.

وتتوزع المسابقات الرسمية في المهرجان، على أربعة أقسام هي: الرسوم المتحركة – وثائقي – الفيلم القصير/الطويل – الفيلم المؤسساتي.

وتنظم هذه الدورة برعاية وزارة الشؤون الثقافية بدولة تونس، والتى تهدف لإعادة الحياة للنشاط السينمائي لهذه المدينة المنجمية.

والمهرجان العالمي لسينما المناجم، هو تظاهرة ثقافية تهدف وفق الهيئة المنظمة، إلى التعريف بهذه النوع من الفنّ السينمائي، وإبراز خصوصية العمل بالمناجم والمعاناة التي عاشها عمّال المناجم طيلة حياتهم.

وسيتم خلال الدورة، عرض ومناقشة عدّة أفلام ، تعنى بالحياة الاجتماعية، وتهتم بعدة أوضاع إنسانية، كما تتضمن الدورة تنظيم عدة ورشات وندوات حول عدة مواضيع ثقافية.