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غزواني يتلقي بالرئيس الصيني في الرياض

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التقى الرئيس الموريتاني محمد ولد الشيخ الغزواني، اليوم الجمعة في العاصمة السعودية الرياض، بالرئيس الصيني شي جين بينغ.

وتناول اللقاء سبل تعزيز علاقات التعاون و «الصداقة التاريخية الوطيدة التي تجمع البلدين وتمثل تجسيدا حيا لمبدإ الشراكة الناجحة، القائمة على أساس المصلحة المشتركة، في إطارٍ من الاحترام المتبادل والثقة الراسخة»، وفق ما أوردت الوكالة الموريتانية للأنباء. 

وأشار المصدر ذاته إلى أن اللقاء جرى في «جو ودي» فيما حضره أعضاء الوفدين المرافقين.

وأضاف المصدر ذاته أن  اللقاء كان  فرصة عبر فيها الطرفان عن كامل ارتياحهما لمستوى هذه العلاقات ولتطابق وجهة نظر البلدين بشأن القضايا الدولية والإقليمية وتأكيد الأهمية الكبيرة التي يوليانها للمنتدى العربي- الصيني الذي ينعقد على مستوى القمة لأول مرة.

وخلص ذات المصدر إلى أن البلدين يتطلعان  «تجسيدا لإرادة قوية لدى قائديهما، لتعزيز علاقات صداقة عمرها أكثر من نصف قرن، خدمة لشعبيهما الصديقين».

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صورة صحراء ميديا صحراء ميديا تابع على تويتر أرسل بريدا إلكترونيا منذ 16 دقيقة

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