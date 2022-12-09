مقتل 12 شخصا في هجوم مسلح في شمال بوركينا فاسو

قتل ما لا يقل عن 12 شخصا غالبيتهم من المتطوعين المدنيين في الجيش الأربعاء في هجوم نسب إلى مسلحين يوصف بأنهم “متشددين” في شمال بوركينا فاسو، وفق ما أفادت مصادر.

وقال أحد ابناء المنطقة لوكالة فرنس برس إن “مسلحين شنوا هجوما استهدف السكان في بوالا” في منطقة الوسط الشمالي الأربعاء “ما أدى إلى مقتل 12 على الأقل” موضحا أن الضحايا “في غالبيتهم من المتطوعين للدفاع عن الوطن”.

وقال شخص آخر من المنطقة طالبا عدم الكشف عن اسمه “قتل ما لا يقل عن عشرة متطوعين وسقط عدة جرحى نقلوا إلى مركز طبي في بولسا” كبرى مدن مقاطعة نامينتينغا في المنطقة.

وأكد مسؤول في قوة المتطوعين مفضلا عدم الكشف عن اسمه وقوع الهجوم موضحا “تم تحييد عدة إرهابيين من قبل المتطوعين بعد قتال دام أكثر من ساعتين”.

وقتل الاثنين والثلاثاء في هذه المنطقة ما لا يقل عن تسعة مدنيين خلال هجوم على بلدة وقافلة تجار.

والأحد قتل عشرة مدنيين بينهم أربعة مدرسين، خلال هجوم نسب إلى مسلحين في مدينة بيتو في بوركينا فاسو القريبة من الحدود مع غانا وتوغو.

وتشهد بوركينا فاسو بانتظام منذ 2015 هجمات مسلحة تزداد تواترا أسفرت عن آلاف الضحايا واضطرت نحو مليوني شخص إلى مغادرة ديارهم.

وكثرت هذه الهجمات التي تشنها جماعات مرتبطة بتنظيم الدولة الإسلامية وتنظيم القاعدة وتستهدف عسكريين ومدنيين في الأشهر الأخيرة خصوصا في شمال البلاد وشرقها.